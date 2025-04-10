الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

حملات تموينية تضبط 14 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

دقيق مهرب, فيتو
دقيق مهرب, فيتو

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم ضُبط خلالها 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

عقوبة التلاعب في المواد التموينية وتهريب الدقيق المدعم

تعتبر جرائم التلاعب في المواد التموينية وتهريب السلع المدعمة من القضايا التي تشدد عليها الدولة في إطار سعيها لحماية الاقتصاد الوطني وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وفقًا للقانون المصري، فإن من يرتكب مثل هذه الجرائم يعرض نفسه لعقوبات صارمة.

عقوبة تهريب المواد التموينية المدعمة: يعاقب القانون المصري كل من يهرب المواد التموينية المدعمة، مثل الدقيق المدعم، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا لنصوص قانون التموين.

عقوبة التلاعب بأسعار السلع: كل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار السلع التموينية أو بيعه بأسعار أعلى من الأسعار المقررة، يتعرض لعقوبات تشمل الحبس وغرامات مالية، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية ضخمة وفقًا لحجم المخالفة.

عقوبة التحايل على الدعم: من يقوم بتحايل للحصول على الدعم أو تهريب المواد المدعمة للاستفادة منها في السوق السوداء، يعاقب بغرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه، مع الحبس، في حال تم ضبطه وهو يقوم بالتصرف في السلع المدعمة بطريقة غير قانونية.

وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على ضبط وملاحقة كل من يحاول التلاعب بأسعار المواد التموينية، ما يساهم في تأكيد التزام الدولة بمكافحة كافة محاولات إهدار حقوق المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.

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