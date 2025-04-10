ضبط مدير مطبعة بداخلها 52.5 ألف مطبوع تجاري بدون تصريح في السلام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مدير مسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" في القاهرة.

ضبط مدير مطبعة بداخلها 52.5 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح فى السلام

وتبين من التحريات أن مالك المطبعة الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول،كان يزاول نشاطًا غير قانوني يتمثل في طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة أو التفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ما يشكل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول عن المطبعة، وهو مقيم بمحافظة الفيوم. وخلال التفتيش داخل المطبعة، تم العثور على 52,500 مطبوع تجاري تم طباعتها بشكل غير قانوني ودون تصريح، ما يعد مخالفًا للقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق الربح المادي من طباعة المطبوعات التجارية دون إذن قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات مع المتهمين.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية الحقوق القانونية للأفراد والشركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.