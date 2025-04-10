الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

ضبط مدير مطبعة بداخلها 52.5 ألف مطبوع تجاري بدون تصريح في السلام

ضبط مدير مطبعة بدون
ضبط مدير مطبعة بدون تصريح في السلام

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مدير مسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" في القاهرة.

<strong>ضبط مدير مطبعة بداخلها 52.5 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح فى السلام</strong>
ضبط مدير مطبعة بداخلها 52.5 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح فى السلام

 وتبين من التحريات أن مالك المطبعة الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول،كان يزاول نشاطًا غير قانوني يتمثل في طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة أو التفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ما يشكل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول عن المطبعة، وهو مقيم بمحافظة الفيوم. وخلال التفتيش داخل المطبعة، تم العثور على 52,500 مطبوع تجاري تم طباعتها بشكل غير قانوني ودون تصريح، ما يعد مخالفًا للقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

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وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب المخالفات  بالتعاون مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق الربح المادي من طباعة المطبوعات التجارية دون إذن قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات مع المتهمين.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية الحقوق القانونية للأفراد والشركات. 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات أصحاب الحقوق المادية والأدبية الملكية الفكريه جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قسم شرطة السلام قسم شرطة السلام أول قطاع الشرطة المتخصصة

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