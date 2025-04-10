الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل وربة منزل في حيازة مواد مخدرة وسلاح بالزاوية الحمراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل وربة منزل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالسجن المشدد 5 سنوات. 

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء معلومات تفيد بقيام ربة منزل وعاطل بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من منطقة الزاوية الحمراء مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعثر بحوزة المتهمين على كيس يحتوي على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي على 10 فرش من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء الزاوية الحمراء

مواد متعلقة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 100 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور

إحالة المتهم بالاتجار في مخدر الفودو بالجيزة للمحاكمة الجنائية

تناول قرص ترامادول مخدر بالخطأ، التحقيق مع عاطل بسبب وفاة ابنه في حلوان

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك حول مصير بيسيرو

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

مصدر: الأهلي أنهى اتفاقه مع الونش "مدافع الزمالك" للانتقال إلى صفوفه

حجر وجريمة بلا جثة وبلاغ تغيب.. كلمة السر في مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

منوعات

المزيد

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

عودة لهجمات الشتاء، نشرة حمراء من الأرصاد للتحذير من طقس اليوم حتى الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

ما معنى الفتنة وهل كلها مذمومة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية