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حوادث

5 أبريل موعد محاكمة عاطل وربة منزل بتهمة ترويج الحشيش بالزاوية الحمراء

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

حددت ت نيابة الزاوية الحمراء 5 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل وربة منزل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء معلومات تفيد بقيام ربة منزل وعاطل بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من منطقة الزاوية الحمراء مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.


وعثر بحوزة المتهمين على كيس يحتوي علي كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي على 10 فرش من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

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