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انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة “ألسنيّون يبتكرون” بألسن عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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نظّمت وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال، بكلية الألسن جامعة عين شمس، مسابقة “ألسنيّون يبتكرون” النسخة الخامسة، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سلوى رشاد، عميد الكلية،وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، هالة سيد متولى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، هايدي خالد، مدير وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال بكلية الألسن.

انطلاق مسابقة “ألسنيّون يبتكرون” النسخة الخامسة بألسن عين شمس

 جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى مجدي، ممثل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، والدكتورة رضوى الحسيني، مدير وحدة الابتكار بكلية الحاسبات والمعلومات.

وقدم المشاركون أفكارًا ابتكارية متميزة، تنوعت في موضوعاتها ومجالاتها، ما يعكس التعدد الثقافي والمعرفي داخل الكلية، وعلى مسار الباحثين، فازت الأستاذة الدكتورة أميمة خشبة، رئيس قسم اللغات الإفريقية وأستاذ الأدب بقسم اللغة العربية، بالمركز الأول عن مشروعها “الدمية المتحدثة”، الذي يمزج بين الإبداع والبعد التعليمي والثقافي.

أما على مسار الطلاب، فقد حصل على المركز الأول فريق IAM Egypt عن مشروع تطبيق إلكتروني مبتكر لترويج السياحة المصرية، وجاء في المركز الثاني فريق Intqaa بمشروع منصة تربط المترجمين بسوق العمل، فيما نال المركز الثالث فريق You Safe عن ابتكار حقيبة ذكية تدمج التقنية بالأمان الشخصي.

وجرى تنظيم الفعالية بتنسيق دقيق من منسقي وأعضاء وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال بالكلية، وبمشاركة متميزة من فريق نادي الابتكار iClub، الذي تولى الجوانب التنظيمية واللوجستية، مما ساعد في إبراز الحدث بشكل مشرف.

حظيت الفعالية بإشادة الحضور من حيث جودة المشروعات، وحسن التنظيم، والروح الإبداعية التي ميّزت المشاركين، لتؤكد كلية الألسن مجددًا دورها الفاعل في دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الحرم الجامعي.

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جامعة عين شمس الابتكار وريادة الأعمال الدراسات العليا والبحوث كلية الحاسبات والمعلومات كلية الالسن جامعة عين شمس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

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