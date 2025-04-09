الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

انعقد اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، وحضور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أماني كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعمداء، ميريام عياد مدير المركز واللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة المركز.  

رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد

ناقش الاجتماع أهم انجازات المركز خلال الفترة السابقة وخطط تطوير جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وأشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، مؤكدًا على دور المركز في توحيد جهود كليات الجامعة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة.

وتناول الاجتماع عدة محاور، حيث تم استعراض إنجازات وأنشطة مركز ضمان الجودة خلال الستة أشهر الماضية بالإضافة إلى عرض موقف الكليات فيما يخص الاعتماد، كما تم مناقشة مقترح تحديث الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمركز.

و قدمت خلال الاجتماع ميريام عياد، مدير المركز، مقترح الخطة الخمسية (2024–2029) للمركز، بالإضافة إلى متابعة تحسين خطط الجودة في بعض الكليات. وأكدت على التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تخريج كفاءات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.  

الكليات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي بجامعة عين شمس

يذكر أن عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي بالجامعة (٥) كليات وعدد البرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي (٥٠) برنامج وعدد البرامج الحاصلة على اعتماد مشروط قد بلغت 19 برنامجًا في كليات (العلوم – التجارة – التربية النوعية)،وتم منح مهلة لعدد 6 برامج في كليات (الزراعة – التربية النوعية – الآداب)  .

كذلك تقدمت 5 كليات بطلبات للاعتماد، وهي: (الحاسبات والمعلومات – الآداب – الهندسة – البنات – الزراعة). 

ويبلغ إجمالي البرامج المعتمدة دوليًا 10 برامج في كليات (الهندسة – الصيدلة – طب الأسنان – الحاسبات والمعلومات).


كما وجه رئيس الجامعة  الشكر  للدكتورة  ميريام عياد مدير المركز  على  مجهوداتها في تطوير نظم الجودة بالجامعة ومساهمتها الفعالة في استكمال متطلبات ملف اعتماد الجامعة.

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جامعة عين شمس التعليم والبحث العلمى الجودة والاعتماد الدراسات العليا والبحوث خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون الدراسات العليا كليات الزراعة كليات الهندسة

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