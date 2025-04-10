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سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز طامية

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في الفيوم، فيتو

عقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية لقاء "لخدمة المواطنين" بمركز طامية، اليوم الخميس، بناء على تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعقد لقاءات خدمة المواطنين بالقرى والمراكز توفيرا لوقت المواطنين.

نوعيات الشكاوى المعروضة من أهالي مركز طامية

وتنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك.

 

ووجه السكرتير العام لمحافظة الفيوم بتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة.

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وطالب السكرتير العام لمحافظة الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، بعقد لقاء دوري أسبوعي لخدمة المواطنين حتى لا يتكلف المواطن عناء الانتقال إلى المركز أو المحافظة لعرض شكواه على المسئولين.

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