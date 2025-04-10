5 جرائم قتل صادمة في أسبوع.. حارس عقار يتخلص من جثة زوجته بصحراء المعادي.. شاب الشرابية يدفع حياته ثمنا لفض مشاجرة.. وسائق يدهس زميله بسبب خلاف مروري بالمرج

شهدت مصر خلال الأيام الماضية سلسلة جرائم قتل مروعة راح ضحيتها أبرياء في ظروف صادمة، ما بين زوج قتل زوجته وألقى بجثتها للحيوانات المفترسة، ومدرس فيزياء قتل طالبه بدم بارد، وسائق دفع حياته ثمنًا لنزاع مروري تافه.

جريمة قتل ربة منزل الوايلي

والبداية مع ربة منزل لقيت مصرعها علي يد زوجها حارس العقار في منطقة الوايلي والذي هداه تفكيره الشيطاني إلى التخلص من الجثة بإلقائها في صحراء زهراء المعادي حتى تأكلها الحيوانات ويتخلص من جريمته.

بلاغ تغيب كشف الجريمة

والبداية ببلاغ تلقاه قسم شرطة الوايلي من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على الزوج المتهم.

حبس المتهم بقتل زوجته



وباستجواب الزوج اعترف بأنه من قتل زوجته، مشيرا إلى أن زوجته الشابة كان يظنها رقيقة ليس لها صوت إلا أنه فوجئ بعد الزواج بأنها ترفع صوتها عليه وتقف له على كل كلمة بل ترد عليه الكلمة بعشر أمثالها.

المتهم: زوجتي كانت ترفع صوتها علي

وأشار إلى أنه لم يرضه هذا الأمر فوبخها مرة تلو الأخرى إلا أنها لم تقف عند حدها وزادت في أمرها ويوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت فارتفع صوتها عليه فنهرها محاولا إثناءها عما تفعله فزادت فرد عليها بأن هذه ظروفه فردت عليه واحتدم الأمر بينهما.

المتهم: تخلصت من الجثة بصحراء زهراء المعادي

وأضاف أن شيطانه سلط عقله عليه وتعدى على زوجته بالضرب ولم يشعر بنفسه إلا ملتقطا حجرا من الأرض ثم انهال به على رأسها حتى خارت قواها وسقطت أرضا مضرجة بالدماء فانتظر حتى تأكد من وفاتها ثم أتى بمرتبة لديه ولفها بها وحملها على تروسيكل وذهب بها إلى صحراء منطقة زهراء المعادي وألقاها في العراء للحيوانات والكلاب والذئاب تأكلها حتى يخفي آثار جريمته.

جريمة قتل شاب الشرابية

وفي منطقة الشرابية بالقاهرة وفي ازدحام اليوم وأثناء جلوس الناس في بيوتهم سمعوا أصوات مشاجرة أسفل أحد العقارات بالشارع وسماع دوي طلقات نارية نزل أحد الشباب لاستطلاع ما يحدث فوجد مشاجرة نشبت بين عاطل معروف بسلوكه السيئ وآخر يقوم فيه الأول بإطلاق الأعيرة النارية.

اقترب الشاب من العاطل وطلب منه الابتعاد بعيدا وعدم استخدام السلاح الناري والكف عن إطلاق الأعيرة النارية فرفض الثاني والتفت للأول ثم نهره ودفعه في صدره وهنا دارت بينهما رحا المشاجرة.

ضربة يتلقاها المتهم ثم ضربة يتلقاها المجني عليه حتى أخرج الأول سلاحا أبيضا من بين طيات ملابسه وطعن به الأخير في عنقه فأسقطه قتيلا، وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

سائق دفع حياته ثمنا لخلاف مروي بالمرج

ودفع سائق حياته ثمنا لإلقاء آخر حجر على سيارة حيث نشب خلاف بينهما بسبب أولوية المرور في منطقة المرج، وتطور إلى مشادة كلامية حادة وقال المتهم إنه لا يعرف المجني عليه ولا توجد بينهما سابق معرفة أو خلافات، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة كان يسير في طريقه بصورة طبيعية مستقلا سيارته الربع نقل.

وأضاف أنه كان خارجا في مهمة عمل نقل بعض الأغراض بسيارته لأحد الأشخاص، مشيرا إلى أنه فوجئ بظهور سيارة المجني عليه بجواره وبدا أن قائدها يريد أن يسابقه.

واشار إلى أنه نهر المجني عليه محاولا إثناءه عن فكره تخطيه علي الطريق غير سامحا له بتجاوزه فألقى على سيارته حجرا حتى يكف عن أفعاله.

وأوضح أن المجني عليه نزل إلى سيارته للاطمئنان عليها وأثناء سيره بسيارته صدمه دون قصد فأسقطه غارقا، مضيفا أنه عندما شاهده في هذه الحالة خاف من المساءلة القانونية وفر هاربا وعقب ضبطه إحالته النيابة إلى محكمة الجنايات.

إحالة أوراق مدرس الفيزياء قاتل طالب الستاموني للمفتي

وفي محافظة الدقهلية قررت الدائرة الأولى مستأنف في محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف، بعدما شطر جسده إلى 3 أجزاء، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه للمرة الثانية

محاكمة مدرس الفيزياء قاتل الطالب ايهاب اشرف



محمد. ع 25 سنة يعمل مدرس خصوصي لمادتى الفيزياء والكيمياء، خطط لقتل الطالب إيهاب أشرف خلال حصة الفيزياء بأن أوهمه أنه سيمثل فيديو بصحبته ويمرر نصل السكين على عنقه وما إن وافق الأخير بسبب ثقته في الأول حتى نفذ جريمته وطعنه في عنقه وأسفل صدره وكان هدفه هو طلب فدية من أهله.

مريضة نفسية تقتل والدتها بالبحيرة

وفي مدينة البحيرة وتحديدا بمنطقة السعرانية، التابعة لمدينة كفر الدوار، شهدت جريمة قتل بشعة حين قامت فتاة مريضة نفسية بقتل والدتها طعنا بالسكين.

البداية كانت بعثور الأهالي بكفر الدوار على الفتاة في شقتها جالسة بجوار جثة والدتها وبإجراء التحريات تبين أن الأولى وراء ارتكاب الجريمة ومر عليها يومين.

كما تبين من التحريات أن المتهمة تعاني من مرض نفسي وظلت متواجدة بجوار جثة والدتها طوال هذه المدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.