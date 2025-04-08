الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

قتل دهسا، قصة سائق دفع حياته ثمنا لحجر في المرج

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة المرج إحالة عاطل متهم بقتل أخر بعد مشادة كلامية بينهما بسبب أولية المرور في منطقة المرج الي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم عن الاتهامات المنسوبة اليه


بداية الواقعة عندما شهد احد شوارع منطقة المرج شرق القاهرة مشاجرة نشبت بالاسلحة البيضاء بين شابين بسبب خلاف بينهما حول اولوية المرور اقدم فيها احدهما علي قتل الاخر وتم القبض عليه وتقديمه الي النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة 


وخلال التحقيقات وقف المتهم وقد ظهرت عليه علامات الندم وشعور ضياع المستقبل وبدأ يحكي كيف بدات الواقعة حتي اوصلته الي ارتكاب جريمته وقال انه لا يعرف المجني عليه ولا توجد بينهما سابق معرفة او خلافات مشيرا الي انه يوم الواقعة كان يسير في طريقه بصورة طبيعية مستقلا سيارته الربع نقل.


وأضاف انه كان خارجا في مهمة عمل نقل بعض الاغراض بسيارته لاحد الاشخاص وكان ذلك وقت نهار رمضان، مشيرا الي انه فوجيء بظهور سيارة المجني عليه بجواره وبدا ان قائدها يريد أن يسابقه.


واشار الي انه نهر المجني عليه محاولا اثناءه عن فكرته تخطيه علي الطريق غير سامحا له بتجاوزه فالقي علي سيارته حجرا حتي يكف عن افعاله.


واوضح ان المجني عليه نزل الي سيارته للاطمئنان عليها واثناء سيره بسيارته صدمه دون قصد فاسقطه غارقا مضيفا انه عندما شاهده في هذه الحالة خاف من المسائلة القانونية وفر هاربا.


وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين ومصرع أحدهما، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه دهسا أسفل عجلات سيارته بسبب خلافات حول أولوية المرور.


ودلت التحريات أن المتهم والمجني عليه نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء سيرهما على الطريق بمنطقة المرج فألقي المتهم حجر على زجاج سيارة المجني عليه الأمر الذي اضطره للنزول للاطمئنان على سيارته.


وأشارت التحريات إلى أنه أثناء قيام المجني عليه بالاطمئنان على سيارته دهسه المتهم أسفل عجلات سيارته.


تم نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج منطقة المرج قسم شرطة المرج

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