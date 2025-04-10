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شحن وتفريغ 44 سفينة في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة 

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركتي التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم العمل على شحن وتفريغ عدد 44 سفينة، أبرزهم 32 سفينة بضائع عامة و6 سفن حاويات و3 سفن بترول بالإضافة إلى سفن أخرى متعددة الأغراض.

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وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 93 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية أبرزها البضائع العامة بواقع 69 ألف طن تقريبا بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.
كما تم تداول 1349 حاوية مكافئة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث بلغت أعداد الحاويات الواردة 1170 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادرة  168 حاوية و11 حاوية ترانزيت.

كما تم دخول 6504 شاحنة إلى مينائي الأسكندرية والدخيلة وخروج 6376 شاحنة بإجمالي 12880 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه اللواء بحري  أحمد حواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة - بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث.

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لميناء الاسكندريه بمينائي الاسكندريه والدخيله اللواء بحري أحمد حواش

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