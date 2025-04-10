كواليس بروفات محمد رمضان استعدادًا لحفله في مهرجان كوتشيلا (فيديو)

شارك النجم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” كواليس بروفاته لحفله في مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون في الولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يشارك فيه يوم الأحد المقبل الموافق 13 إبريل.

وعبر رمضان عن حماسه الشديد للعرض مع كبار النجوم حول العالم، مشاركًا مع جمهوره لحظات من كواليس استعداده للاداء المنتظر، وكتب: “لمحة عن يومي في لوس أنجلوس مع بروفات مهرجان كوتشيلا”، مضيفًا في منشور سابق: “أنا فخور بأن أكون بينهم، وسعيد بمشاركة هذه المرحلة، وأتطلع إلى صنع التاريخ معًا”.

مهرجان كوتشيلا الموسيقي

"كوتشيلا"، هو مهرجان سنوي خاص بالموسيقى والفنون، يقام بصفة دورية كل عام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من 12 أبريل إلى 21 من الشهر ذاته.

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