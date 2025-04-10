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حوادث

إحالة سائق سيارة للجنايات بتهمة قتل شاب بالخطأ في مصر الجديدة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق في ميدان الحجاز، مما أسفر عن مصرعه، للمحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة الي المتهم تهمة القتل الخطأ.

مصرع شخص في حادث بمصر الجديدة

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، وسقوط شخص متوفي بميدان الحجاز دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى أ. ش ميدان الحجاز في منطقة مصر الجديدة، اصطدم به سائق سيارة ميكروباص فأسقطه على الأرض غارقا في دمائه وفر هاربا.


وتم نقل المتوفى إلى المستشفى وإيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

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نيابة مصر الجديدة ميدان الحجاز غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مصر الجديدة

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