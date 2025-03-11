النيابة تأمر بضبط سائق ميكروباص تسبب في وفاة شاب بميدان الحجاز

صرحت نيابة مصر الجديدة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث اصطدام سيارة ميكروباص به أثناء عبوره الطريق في ميدان الحجاز دائرة القسم، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار السائق المتسبب في الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

مصرع شخص في حادث بمصر الجديدة



البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، وسقوط شخص متوفي بميدان الحجاز دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعي أ. ش ميدان الحجاز في منطقة مصر الجديدة، اصطدم به سائق سيارة ميكروباص فأسقطه على الأرض غارقا في دمائه وفر هاربا



وتم نقل المتوفي إلى المستشفى وايداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة

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