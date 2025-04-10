الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

«المركزي» يوجه البنوك بفتح حسابات مجانية للمواطنين

البنك المركزي, فيتو
البنك المركزي, فيتو

قال  البنك المركزي إنه بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي" تقرر قيام، البنوك العاملة في السوق المصري بفتح حسابات مجانية للمواطنين بدون حد أدنى للرصيد حتى نهاية أبريل الجاري. 

وأوضح أنه بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي»، يتواجد موظفو البنوك العاملة بالسوق المصري خارج مقراتها لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري. 

ومن هذه الخدمات:

  • فتح الحسابات مجانًا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد.
  • إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.
  • إصدار البطاقات المدينة.
  • إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك.
  • إصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
  • تقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية

ويتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات مثل الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها، خاصة وأن البنك المركزي المصري يمتلك شراكات قوية لتعزيز الشمول المالي مع العديد من الجهات مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.    

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