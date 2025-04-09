سعر صرف الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 9-4-2025 (آخر تحديث)

ننشر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025.

متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر الدولار في البنك المركزى المصرى

- 51.61 جنيه للشراء.

- 51.75جنيه للبيع.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جزءا من السيناريوهات الخاصة بأزمة الحرب التجارية العالمية التحوط في استيراد السلع والطاقة وتشجيع ورفع سعر توريد القمح و"بدأنا بالفعل أول أيام توريد القمح والأرقام مبشرة جدا".

ولفت خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل بالعاصمة الإدارية إلى أن: وزير البترول اجتمع مع رئيس شركة إيني في إيطاليا أمس ووضع خطة لتوسيع أنشطة الشركة في مصر لزيادة إنتاجها من الغاز والمواد البترولية في مصر.

وقال: "أهم شيء نتحرك به استمرار الثقة في الاقتصاد المصري، وهذا نريد توصيله للمواطن المصري، طالما قادرين على تدبير الدولار والإنتاج متوفر، فأي فروقات طفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه في النهاية تأثيرها لا شيء على استقرار المنظومة.. السياسة النقدية المصرية اليوم هي سياسة سعر مرن لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والزيادة في سعر الدولار اليومين الماضيين طبيعي".

وأوضح أن جزءا من الحرب الحالية ومستهدفات أمريكا من الحرب التوازن بين الدولار واليوان الصيني، ووجود تنافسية للمنتج الأمريكي، ونحن أيضا هدفنا استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وتابع: "كل يوم يحدث تغير ولا أحد يستطيع وضع رؤية اقتصادية للمستقبل وكلنا نعمل بهدف درء المخاطر واستمرار معدلات النمو وكل مؤشراتنا والدولة تظل صامدة وتقليل تبعات الحرب التجارية العالمية على المواطن ونراهن على الحفاظ على عجلة الاقتصاد".

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