ضبط سائق بتهمة التعدي على المواطنين داخل موقف سيارات بسوهاج

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق أجرة تعدى بالسب والشتم على مواطنين داخل موقف سيارات في سوهاج بعد تداول فيديو بالواقعة.

ضبط سائق أجرة تعدى على المواطنين داخل موقف سيارات في سوهاج

رصدت أجهزة الأمن، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام قائد سيارة أجرة بالتعدي بالسب والشتم على عدد من المواطنين داخل أحد مواقف السيارات بمحافظة سوهاج.

وبعد إجراء الفحص والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى رفض إحدى السيدات استقلال السيارة التي يقودها، وتفضيلها استقلال سيارة أجرة أخرى داخل نفس الموقف، ما أثار حفيظته ودفعه إلى التصرف على هذا النحو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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