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حوادث

شريط برشام يكتب كلمة النهاية في حياة ربة منزل بالعباسية

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

تواصل نيابة الوايلي التحقيق في تخلص ربة منزل من حياتها عقب تناولها شريطا من الأقراص المهدئة بمنطقة العباسية، لكشف ملابسات الواقعة وفي سبيل ذلك ناظرت الجثة وتبين أنها لا توجد بها إصابات ظاهرية.

كما تبين من خلال معاينة مكان العثور على جثة السيدة المتوفاة أنه يوجد شريط برشام فارغ تبين أنها أقراص مهدئة ولا تؤخذ إلا بوصف الطبيب وروشتة طبية.

وقال الزوج إن زوجته كانت تمر بأزمة نفسية حادة بسبب خلافات زوجية بينهما، مشيرا إلى أن هذه الخلافات كانت طبيعية كالتي تحدث بين المتزوجين وداخل الأسرة الواحدة.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن تقدم زوجته على التخلص من حياتها مشيرا إلى أنه لا يتهم أحدا وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ووفقًا للتحريات الواقعة بدأت باكتشاف أحد الأشخاص وفاة زوجته عقب عودته من عمله، إذ وجدها ملقاة على الأرض بلا حراك، وبفحصها تبين أنها فارقت الحياة.

وانتقل فريق من رجال الأمن إلى مكان وفاة الزوجة، وتبين أنها تناولت حبوب مهدئة قاصدة التخلص من حياتها مما تسبب لها في توقف في التنفس ووفاتها.

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نيابة الوايلي العباسية منطقة العباسية قسم شرطة الوايلي النيابة العامة

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