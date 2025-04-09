الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

خلافات عادية وأقراص مهدئة، زوج يكشف تفاصيل تخلص زوجته من حياتها بالعباسية

زوج يكشف تفاصيل
زوج يكشف تفاصيل تخلص زوجته من حياتها بالعباسية

استمعت  نيابة الوايلي إلى أقوال زوج ربة منزل لقيت مصرعها عقب تناولها شريطا من الأقراص المهدئة بمنطقة العباسية لسؤاله وكشف ملابسات الواقعة.  


وقال الزوج إن زوجته كانت تمر بأزمة نفسية حادة بسبب خلافات زوجية بينهما مشيرا إلى أن هذه الخلافات كانت طبيعية كالتي تحدث بين المتزوجين وداخل الأسرة الواحدة.


وأضاف بأنه لم يكن يتوقع أن تقدم زوجته على التخلص من حياتها مشيرا إلى أنه لا يتهم أحدا وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفية لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.


ووفقًا للتحريات الواقعة بدأت باكتشاف أحد الأشخاص وفاة زوجته عقب عودته من عمله، إذ وجدها ملقاة على الأرض بلا حراك، وبفحصها تبين أنها فارقت الحياة.


وانتقل فريق من رجال الأمن إلى مكان وفاة الزوجة، وتبين أنها تناولت حبوب مهدئة قاصدة التخلص من حياتها مما تسبب لها في توقف في التنفس ووفاتها.

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نيابة الوايلي منطقة العباسية العباسية قسم شرطة الوايلي

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