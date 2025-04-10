موعد محاكمة سائق ميكروباص بتهمة قتل شاب بالخطأ في الأميرية

حددت نيابة الأميرية 16 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة سائق متهم بدهس شاب والتسبب في وفاته بمنطقة الأميرية لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة إليه من القتل الخطأ للمجني عليه.

وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة قسم شرطة الأميرية اصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.

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