محاكمة سائق ميكروباص بتهمة قتل شاب بالخطأ في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية إحالة سائق بتهمة دهس شاب والتسبب في وفاته بمنطقة الأميرية الي محكمة الجنايات لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة اليه من القتل الخطأ للمجني عليه.

وكان قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة قسم شرطة الاميرية اصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبة خشية المسائلة القانونية.

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