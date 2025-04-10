الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة الإسكندرية غدا

قطار
قطار
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 تستعد  الهيئة القومية للسكك الحديدية، لتشغيل قطارات جديدة بداية من غد الجمعة، على خط القاهرة - الإسكندرية لتقديم أعلى خدمة ممكنة للركاب، والتيسير عليهم خلال الفترة القادمة. 

وكانت الهيئة قد أعلنت تشغيل قطارات جديدة بداية من يوم اليوم الجمعة، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026  (تالجو) القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 11 / 4 / 2025 الذي تم إيقافه من قبل خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

 

إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026 تالجو القاهرة / الإسكندرية والعكس 

وتقرر تشغيل قطار 2027 يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءً، وتشغيل قطار 2026 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20  مساءً.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

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