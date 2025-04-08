4 أرقام قياسية لآرسنال بعد فوزه بثلاثية على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

نجح نادي آرسنال في إسقاط ضيفه ريال مدريد بملعب الإمارات بالفوز عليه بثلاثية دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعادل أرقامًا قياسية عديدة.

4 أرقام قياسية حققها آرسنال بالفوز على ريال مدريد

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن آرسنال تجنب الهزيمة في آخر 7 مباريات خاضها في دوري الأبطال.

وتعد هذه أطول سلسلة بلا هزيمة للفريق اللندني في البطولة، منذ موسم 2004-2005 على الأقل.

وألحق آرسنال أثقل هزيمة للريال في اقصائيات دوري الأبطال، بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الذي حقق الفوز على الفريق الإسباني (4-1) في نصف النهائي عام 2013.

كما نجح فريق المدفعجية في الحفاظ على نظافة شباكه مجددًا أمام الميرينجي، إذ لم ينجح الأخير في التسجيل ضده على مدار مواجهاتهما في دوري الأبطال.

وجاء الانتصار بعدما أطلق رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 11 تسديدة نحو المرمى الملكي، وهو أعلى عدد من التسديدات لفريق في مباراة إقصائية بالبطولة ضد ريال مدريد.

وعادل آرسنال بذلك رقم ليفربول في مارس 2009، حينما سدد 11 مرة نحو مرمى ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين في دور الـ16.

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