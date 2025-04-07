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انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية والأغنام في الدقهلية

حملات تحصين في الدقهلية،
حملات تحصين في الدقهلية، فينو

انطلقت الحملة القومية لتحصين المواشى والأغنام ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية.

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية والأغنام في الدقهلية 

وذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها والعمل على تنميتها لتلبية إحتياجات المواطنين من اللحوم والألبان.

 

 وجه هانى أحـمـد رئيس  بني عبيد محمد عثمان مدير إدارة البيئة بالاشراف على بدء أعمال الحملة القومية لتحصين المواشى ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالتنسيق مع الدكتور محمد العدل مدير الإدارة البيطرية والدكتوره سماح العجمى لتحصين المواشى بعدد من المزارع والحظائر ببنى عبيد وميت سويد والصلاحات واليوسفية بعد التأكد من عدم إصابة الماشيه عند تحصينها.

 

من جانبه أكد الدكتور "محمد العدل" مدير إدارة الطب البيطري على أنه تم توفير جميع اللقاحات الجديدة بكميات كبيرة وليس هناك أي عجز في اللقاحات والعمل يجري على قدم وساق للحد من الإصابة من مرض الحمى القلاعية بمختلف أنواعها داخل نطاق مركز بني عبيد، مؤكدًا أيضًا على عدم تحصين المواشى المصابة إلا بعد إنقضاء فترة الشفاء من المرض التى كانت تعانى منه لعدم انتشار العدوى وحدوث مضاعفات صحية نتيجة التحصين.

حملات لتوعية الفلاحين والمربين بكيفية التعامل السليم

وخلال ذلك وجه رئيس المركز على ضرورة عمل حملات توعوية لتوعية الفلاحين والمربين بكيفية التعامل السليم مع المواشي المصابة وطرق العلاج والغذاء المطلوب في هذه المرحلة وفصل المواشي المصابة عن السليمة لتجنب انتشار الإصابة.

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