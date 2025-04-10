موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق أستون فيلا نظيره باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب فيلا بارك.

وتلقى أستون فيلا الخسارة أمام باريس سان جيرمان 3-1 في جولة الذهاب بربع النهائي، ومن المقرر أن يتأهل الفائز من المباراة لملاقاة الفائز من مباراة آرسنال وريال مدريد بدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

وتقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي..

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان

آرسنال 3-0 ريال مدريد

برشلونة 4-0 بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا





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