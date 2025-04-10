خطر كان يمر فوق رؤوس السكان، تغير خط كهرباء "جهد متوسط" من هوائي إلى أرضي بميت فارس بالدقهلية

تفقد هانى أحـمـد رئيس مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية الأعمال الجارية لتغيير أسلاك وخط الكهرباء ذات الجهد المتوسط الهوائى من على أسطح المنازل إلى أرضى بكفر ميت فارس بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء الدقهلية وهندسة كهرباء ببنى عبيد.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق كل مركز، للحفاظ علي أرواح المواطنين.

سرعة دفن الكابلات الأرضية والانتهاء من الأعمال

وخلال ذلك وجه رئيس بني عبيد للمهندسين والفنيين وفريق العمل القائم والمشرف على الأعمال الجارية بسرعة دفن الكابلات الأرضية والانتهاء من الأعمال الإلتزام بالمواعيد الزمنية المحددة وتوصيل التيار الكهربائى وإعادة الشيء لأصله حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

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