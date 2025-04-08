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رئيس مركز بني عبيد بالدقهلية يتفقد العمل بالمخابز (صور)

زحام أمام افران العيش
زحام أمام افران العيش ببني عبيد، فيتو

قام  اليوم هانى أحمـد رئيس مركز بنى عبيد في محافظة الدقهلية، بشن حملة تموينية للتفتيش والمرور المفاجئ على الأفران والمخابز المتواجدة بكفر الصلاحات للتأكد من المواصفات والأوزان وجودة وشكل رغيف الخبز ومدى جاهزية المخابز من عدمه لإنتاج الخبز.

رئيس بني عبيد في حمله تموينية على المخابز بالصلاحات وكفر الصلاحات

وذلك بناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالعمل على توصيل الدعم لمستحقيه.

وخلال الحملة وجه رئيس المركز لأصحاب المخابز بالالتزام بمواعيد التشغيل ومواصفات ووزن رغيف الخبز والحفاظ على آدمية المواطنين وتلبية إحتياجاتهم من رغيف الخبز.

وأكد  على استمرار مثل هذه الحملات للمرور والتفتيش على المخابز للتأكد من توافر جميع عناصر الإنتاج والأمان والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين بالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بذلك حرصًا على توصيل الدعم لمستحقيه.

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