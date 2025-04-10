قرار جمهوري بالموافقة على الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين مصر وإيطاليا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة ) ووافق على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ 17 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1446 هــ ( الموافق 15 أكتوبر سنة 2024 ).

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 13 رجب سنة 1446 هــ الموافق 13 ينايــر سنة 2025. اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بخصوص برنامج الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة جمهورية إيطاليا ممثلة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويشار إليهما بالطرفين.

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