الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة تحدث اليوم بالبحر المتوسط

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار وذلك اليوم الخميس.

 

بداية الانخفاض، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

رياح وأتربة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:16

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