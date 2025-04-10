الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مفاجآت في حفلات أبريل بساقية الصاوي

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوي، لاستقبال جمهورها بحفلات شهر أبريل الجاري، والذي من المقرر أن يشهد حضورا غفيرا من محبي وعشاق المزيكا.

وأكدت إدارة الحفلات بالساقية، علي تنظيم عدة حفلات لكثير من الفرق منها كايروكي وشارموفرز ومسار إجباري، وذلك بعد الانتهاء من الجدول المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة. 

وكانت الساقية افتتحت حفلات شهر أبريل بحفل الفنانة حنان ماضي على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل.

وكانت وضعت ساقية الصاوي، بعض الشروط لحضور الحفلات والتى جاءت على النحو التالي:

قواعد دخول الحفلات فى الساقية:

1- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرةكاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل، وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

2- منع  دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

3- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

4- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

5- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.

ساقية الصاوي، تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجًا للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك.

أنشأ الساقية محمد الصاوي  نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي في عام 2003 2003 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. 

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين. 

بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارا بين الناس، وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقي الجار والموسيقى الغجرية والراب وأخري تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال العديد من الأنشطة الأخرى على المركز، فبدأ عمل المعارض التشكيلية وعرض الأعمال النحتية. ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة. قامت الساقية مؤخرا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم «عكاظ الشعر» وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

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الساقية الحفلات أبريل الجارى جمهورها بعد جبار ساقية عبد المنعم الصاوي عبد المنعم الصاوي

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