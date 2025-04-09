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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل إلى 50 ألفا و846 شهيدا، علاوة على 115 ألفا و729 مصابا منذ أكتوبر 2023.

ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و846 شهيدا

وأوضحت الوزارة الفلسطينية  أنه ما زال هناك عدد من الضحايا، تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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العدوان على غزة، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الشجاعية لـ 70 شهيدا ومصابا

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى 20 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 50 مصابا.

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

ومن جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن عدد الشهداء قد يرتفع إلى 30 فلسطينيا، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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غزة إسرائيل حي الشجاعية

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