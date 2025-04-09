نهضة بركان يفوز علي أسيك ميموزا ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلي الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز علي نظيره أسيك ميموزا الإيفواري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت مساء اليوم الأربعاء على الملعب البلدي بركان، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق نهضة بركان اللاعب أسامة لمليوي في الدقيقة 76.

يذكر أن فريق نهضة بركان فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب والتي جمعت الفريقين علي ملعب فريق أسيك ميموزا

تشكيل فريق نهضة بركان ضد أسيك ميموزا

المحمدي، منعوت، الموساوي، تاهيف، عسال، كامارا، لبحيري، خيري، المورابيط، مهري، ولمليوي.

مباراة نهضة بركان وأسيك ميموزا في الذهاب

وأحرز نهضة بركان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، عن طريق اللاعب عماد الرياحي.

وفي الدقيقة 81، أشهر حكم الكباراة البطاقة الحمراء في وجه ديفيد كوفي لاعب أسيك، ليكمل الفريق الإيفواري اللقاء بـ10 لاعبين

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