انتهاء أعمال تطوير شارع أوتوسبير بحي الطالبية غرب الجيزة

أعلن حي الطالبية، التابع لمحافظة الجيزة، الانتهاء من أعمال رصف وإنارة وتطوير شارع أوتوسبير، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



تفاصيل المشروع



وشملت أعمال التطوير رصف الشارع بالكامل، وتزويده بأعمدة إنارة جديدة، بالإضافة إلى تحسين الأرصفة وتجميل المنطقة المحيطة.



ويعد شارع أوتوسبير من الشوارع الحيوية في حي الطالبية، حيث يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ويهدف مشروع التطوير إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة المرور، وتجميل المنطقة.



وأشاد مسؤولو حي الطالبية بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع، مؤكدين أهميته في تحسين حياة المواطنين. وأشاروا إلى أن المشروع تم تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير، وأن الشارع أصبح الآن أكثر أمانًا وجمالًا.



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