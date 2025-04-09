محافظ الجيزة يتابع سير التشغيل التجريبي لتطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين وتحسين تجربتهم في هذا الموقع الأثري الهام.



أهداف مشروع التطوير



ويهدف مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، تحسين تجربة السائح وإظهار المكان بالمظهر اللائق بمصر، دعم وتطوير المرافق وتعزيز نقاط الخدمات ووسائل الترفيه، وإبراز الواجهة الحضارية للمقصد السياحي الأهم والأعرق على مستوى العالم، وتسهيل حركة الزائرين بين معالم المنطقة الأثرية، بالاضافة إلى تيسير حركة الدواب من الخيل والجمال والعربات (الكاريتة) وتنظيم تواجدهم كأحد عوامل الجذب الثقافي والترفيهي للسائحين.



وأكد محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية على أهمية هذا المشروع في تحسين تجربة الزائرين وتقديم صورة مشرفة عن مصر، مشيرًا إلى أن الأعمال التي تم تنفيذها روعي فيها تسهيل حركة الزائرين بين معالم المنطقة الأثرية، وتيسير حركة الدواب وتنظيم تواجدها كأحد عوامل الجذب الثقافي والترفيهي للسائحين.



ووجه محافظ الجيزة بضرورة المتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلافي أية ملاحظات تطرأ، والتحسين المستمر للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة، ومنع أية إشغالات أو تعديات، وانتظام أعمال النظافة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع حي الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإدارة العامة للمرور.

ويعد مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة من المشروعات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وذلك لما لهذا الموقع الأثري من أهمية تاريخية وثقافية وسياحية كبيرة، حيث يعد من أهم المقاصد السياحية في مصر والعالم.



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