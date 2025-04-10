91 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء نسبة 91 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب

على نسبة 4.9 % والعرب على 4.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 59.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.3 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.2 % وسجل العرب 5.5 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.978,1 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 121.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم.

تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 30079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 37482 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 8547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 11788 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وسجل رأس المال السوقى نحو 2.183 تريليون جنيه، لتربح نحو 20 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% عند مستوى 30648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.10% عند مستوى 37271 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51% عند مستوى 13599 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.77% عند مستوى 8871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% عند مستوى 12188 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66% عند مستوى 3203 نقاط.

تداولات جلسة الإثنين

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.163 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30453 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 37854 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13396 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

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