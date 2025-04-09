الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

ملك قورة، فيتو
ملك قورة، فيتو

حصلت الفنانة ملك قورة على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تكريمًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في المجال الفني.

ملك قورة 

وأعربت ملك قورة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على هذا التكريم، مؤكدة أن منح الإقامة الذهبية يعكس حرص الدولة على دعم وتشجيع المبدعين والفنانين في مختلف المجالات.

وخلال مراسم تسلمها الإقامة الذهبية، أكدت ملك قورة أن هذه الخطوة تمثل دافعًا كبيرًا لها لمواصلة مسيرتها الفنية وتقديم أعمال ترتقي بذوق الجمهور، وتعزز من الحضور الفني المصري والعربي على الساحة الإقليمية والدولية.

يُذكر أن الفنانة ملك قورة بدأت مشوارها الفني منذ الصغر، وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي لاقت استحسان الجمهور، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين جيل الشباب من الفنانين في الوطن العربي

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ملك قورة الإمارات العربية المتحدة الإمارات الفنانة ملك قورة

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