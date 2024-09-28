ملك قورة تكشف حقيقة زواجها "صور"

أثارت الفنانة الشابة ملك قورة الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في أحدث جلسة تصوير بفستان زفاف الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول زواجها في سرية تامة.

وفي أول تعليق لها، أوضحت الفنانة الشابة ملك قورة من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: "هو أنا أقدر أتجوز من غير ما أقول لكم.. إنتو عائلتي الكبيرة".



مؤكدة أن الصور التي قامت بنشرها ما هى إلا سيشن تصوير فقط، خضعت لها منذ أيام.



أعمال ملك قورة



وأحدث أعمال ملك قورة فيلم "جوازة توكسيك"، الذي يجمعها بالفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويعد التعاون الثاني بينها وبين ليلى علوي بعد مسلسل "شمس" الذي تم عرضه في رمضان عام 2014.

فيلم "جوازة توكسيك" هو أحدث مشروعات ملك السينمائية، والذي يمثل التعاون الثالث بين المؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم بعد أعمال ناجحة مثل "ماما حامل" و"شوجر دادي".