الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعادة تشغيل قطاري 2027/2026 تالجو القاهرة - الإسكندرية بعد توقفه في رمضان وعيد الفطر

قطار
قطار
ads

 تستعد  الهيئة القومية للسكك الحديدية، لتشغيل قطارات جديدة بداية من غد الجمعة، على خط القاهرة الإسكندرية لتقديم أعلى خدمة ممكنة للركاب، والتيسير عليهم خلال الفترة القادمة.

وكانت الهيئة قد أعلنت تشغيل قطارات جديدة بداية من يوم اليوم الجمعة، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026  (تالجو) القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 11 / 4 / 2025 الذي تم إيقافه من قبل خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

 

إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026 تالجو القاهرة / الإسكندرية والعكس 

وتقرر تشغيل قطار 2027 يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءً، وتشغيل قطار 2026 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20  مساءً.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية لسكك حديد

الأكثر قراءة

جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي (فيديو)

افتكرتها شيكولاتة، مصرع رضيعة تناولت قطعة حشيش كانت بحوزة خالها في شبرا

ما تفعله جريمة والتاريخ لن يرحمك، ماكرون يشن هجوما لاذعا على نتنياهو (فيديو)

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

قصة مخدرات، مفاجأة في واقعة العثور على جثة طبيب ملقاة أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

بعد تهديد ترامب، جسم مضيء ومجهول في سماء إيران يثير الرعب

شهداء لقمة العيش، جنازة شعبية حاشدة لـ 3 أشقاء ضحايا محطة الصرف الصحي بالشرقية (فيديو)

تصريح مثير من أبو تريكة عن ليفاندوفسكي: جدتي لو لعبت هتسجل أهداف أكثر منه (فيديو)

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية