الجيش الباكستاني يقضي على 8 مسلحين حاولوا التسلسل من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني في بيان اليوم الإثنين، القضاء على 8 مسلحين، حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا في شمال البلاد.

الجيش الباكستاني يعلن تصفية 8 مسلحين



وجاء في بيان الجيش الباكستاني، أن قوات الأمن رصدت تحركات مجموعة من المسلحين حاولت التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة حسن خيل بمقاطعة شمال وزيرستان.



وأشار البيان إلى أن القوات الباكستانية تصدت بنجاح وأفشلت محاولة تسلل إرهابية وأنه “تمت تصفية 8 إرهابيين وإصابة 4 آخرين بعد تبادل كثيف لإطلاق النار”.

وجدد البيان مطالبة باكستان للحكومة الأفغانية المؤقتة بضرورة تعزيز حماية الحدود من الجانب الأفغاني، ووفاء كابول بالتزاماتها الأمنية ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أعمال إرهابية ضد باكستان"، مؤكدا أن القوات الباكستانية تواصل عملياتها في المنطقة بهدف تصفية أي عناصر إرهابية أخرى فيها.

وحسب البيانات الصادرة عن معهد باكستان لدراسات النزاعات والأمن، فقد شهدت البلاد ارتفاعا حادا (بنسبة 42%) في الهجمات الإرهابية في يناير 2025 مقارنة بالشهر السابق.

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