الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار مصر

رياح وأتربة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بداية الانخفاض، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء


تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  15

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23
 

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