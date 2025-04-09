بدء انكسار الموجة الحارة، انخفاض الحرارة على أغلب الأنحاء، رياح مثيرة للأتربة جنوبا وأمطار على الشمال

رغم انكسار الموجة الحارة التى شهدتها البلاد الأيام الماضية، بدءا من اليوم الأربعاء، إلا أنه سيكون هناك تقلبات جوية ببعض المناطق كنشاط للرياح المثير للأتربة.

بداية انكسار موجة الطقس الحارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، حيث تنكسر الموجة الحارة اليوم الأربعاء ويكون الانخفاض الخميس بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 20: 21 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى من 23: 24 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24: 29 درجة مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق.



انخفاض درجات الحرارة اليوم

وقال محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ويستمر ارتفاع درجات الحرارة بجنوب الصعيد.

وأضاف شاهين فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيكون هناك مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة يوم الخميس.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاربعاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج نحو 2.5:4 متر، وذلك من ليل الأربعاء الساعة الثامنة مساء وحتى ليل الجمعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



الأرصاد تحذر من استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 25

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 41

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