الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

وسط ألعاب مائية وأمواج هادئة، الآلاف على شواطئ بورفؤاد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع (صور)

شاطئ بورفؤاد، فيتو
شاطئ بورفؤاد، فيتو

شهدت شواطئ مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة إقبال الآلاف من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع إرتفاع درجات الحرارة.

وحرص المئات من الأطفال علي السباحة داخل مياه شاطئ مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيا على ساحل البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات".

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شاطئ بورفؤاد , فيتو

وفي سياق متصل شهد شاطئ مدينة بورفؤاد انتشار المنقذين والبالغ عددهم 4 منقذين بطول الشاطئ تحسبًا لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

الألعاب المائية على شاطئ بورفؤاد , فيتو

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة بورفؤاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرًا هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

شاطئ بورفؤاد كامل العدد , فيتو

وتشهد مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة حالة من الطقس المستقر حيث سجلت العظمى 31 درجة، وذلك وسط استقرار في ارتفاع الأمواج، وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.

شاطئ بورفؤاد , فيتو
شاطئ بورفؤاد، فيتو
شاطئ بورفؤاد، فيتو

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ارتفاع درجات الحرارة الكرة الطائرة الشاطئية محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد

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