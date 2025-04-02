استمرار صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية خلال إجازة العيد، ثبات الأسعار في إبريل، رقابة مشددة لضمان وصول الدعم للمستحقين

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استمرار صرف المقررات التموينية خلال إجازة العيد، مع متابعة لحركة السلع في المنافذ التموينية لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للمنتجات.

كما يستمر صرف المنحة الإضافية للدعم، التي تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا خلال الفترة الحالية.

استمرار صرف السلع التموينية خلال إجازة العيد

وحرصت وزارة التموين على وضع خطة استثنائية لضمان عدم تأثر المواطنين بإجازة العيد، حيث تم الإعلان عن استمرار صرف السلع التموينية خلال أيام العطلة الرسمية، مع فتح المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والمخابز البلدية لتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة لمنع التكدس والازدحام في الأيام التي تسبق العيد، ولضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية بسهولة. وتم التأكيد على ضرورة التزام المنافذ التموينية بمواعيد العمل المحددة خلال هذه الفترة، مع توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية لضمان توافرها طوال فترة الإجازة.

ثبات أسعار السلع التموينية خلال إجازة العيد

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر ايريل، وجاءت الأسعار كالآتي:

السكر (1 كيلو جرام): 12.60 جنيها

الأرز (1 كيلو جرام): 12.60 جنيها

الزيت (800 مللي): 30.00 جنيها

الدقيق (1 كيلوجرام): 18.00 جنيها

المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيهات

الشاي (40 جرام): 5.00 جنيهات

الفول (500 جرام): 9.00 جنيهات

العدس (500 جرام): 21.00 جنيها

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيها

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيهات

المربى (350 جرام): 16.00 جنيها

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيها

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيها

مسحوق الغسيل (800 جرام): 16.00 جنيها

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيها

صرف المنحة الإضافية للدعم خلال العيد

واستمرارًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، يتم صرف المنحة التموينية الإضافية بالتزامن مع صرف المقررات التموينية، حيث تحصل الأسر المستحقة على دعم إضافي لمساعدتها خلال فترة العيد.

ويحصل الفرد المستحق على 125 جنيهًا إضافيًا

وتحصل الأسر التي تضم فردين أو أكثر على 250 جنيهًا شهريًا

يستمر صرف هذه المنحة خلال شهر أبريل، كجزء من إجراءات التخفيف عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

تشديد الرقابة على المنافذ التموينية لمنع التلاعب.

وبالتزامن مع صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، تم تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط أي مخالفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتشمل إجراءات الرقابة ما يلي:

التفتيش الدوري على المنافذ لضمان بيع السلع بالأسعار المحددة

التعامل بحزم مع أي محاولات لتخزين السلع بغرض رفع الأسعار

التأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك

تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المواطنين من أي محاولات استغلال خلال فترة العيد، وضمان حصولهم على مستحقاتهم التموينية دون عناء.

غرفة عمليات وزارة التموين تتابع الأسواق لضبط الأسعار وضمان توافر السلع

و أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية في جميع المحافظات، وذلك لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع المديريات التموينية والأجهزة الرقابية لمراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات.

كما شددت على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمجمعات الاستهلاكية، ومحطات الوقود لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بالدعم المقدم للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من جميع السلع الأساسية، بما في ذلك القمح، والأرز، والسكر، والزيت، وأنه لا يوجد أي نقص في المعروض.

كما أضافت أن الوزارة مستعدة للتدخل الفوري في حال حدوث أي اختناقات في الأسواق، سواء من خلال ضخ كميات إضافية أو اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر الخط الساخن 16528، أو من خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة التموين على إجراءات مشددة خلال إجازة العيد، وتشمل:

استمرار حملات التفتيش اليومية على الأسواق والمنافذ التموينية.

تطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين والمحتكرين.

تكثيف ضخ السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية لضمان توافرها بأسعار مناسبة.

تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.

وأكدت وزارة التموين أنها لن تتهاون في تطبيق القانون

لضمان حصول المواطنين على حقوقهم التموينية كاملة، وأنها مستمرة في تنفيذ خطتها لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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