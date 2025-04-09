عليا الوفد: إقرار عدد من المعايير لمرشحي الحزب بالانتخابات البرلمانية المقبلة (صور)

أدانت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، مخططات التهجير القسري والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعلنت الهيئة العليا للوفد دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه التاريخي الرافض لمخططات التهجير والحفاظ على القضية الفلسطينية والإصرار على حل الدولتين كحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدت "عليا الوفد" أن الحزب بكافة تشكيلاته وأعضائه يصطف خلف القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي.

الانتخابات البرلمانية المقبلة

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة للدكتور عبدالسند يمامة أكد خلالها عدم ترشيح أي أسماء في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو إرسالها لأي جهة وأنه طبقا للوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابية، هناك ثلاث سيناريوهات لإجراء الانتخابات موضوعة أمام الرئيس منها إجراء الانتخابات فردي وقائمة مغلقة أو نسبية بالكامل أو مختلط بين النسبية والمغلقة والفردي.



واضاف، ان القانون لن يصدر قبل شهر مايو المقبل وبالتالي فإن اي شائعات حول إرسال اسماء هي منبتة الصلة بالواقع.



وأكد الدكتور عبدالسند يمامة" “المقبول الان هو وضع معايير وانا أقف علي قدم المساواة مع جميع أعضاء الهيئة العليا وجميع الوفديين.. يهمني وضع معايير تتيح وجود وفدين اصلاء مع الوضع في الاعتبار الالتزامات المالية للحزب.

وتابع: “نحن لا نبيع حزبنا لأي أحد يدفع فلوس.. عاوزين وفدين وشباب ومرآة لتقديم مجموعة قوية للبرلمان تمثل الوفد”.

وناقشت الهيئة العليا عدد من المعايير لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة وتحدث جميع أعضاء الهيئة تمهيدا لإقرار عدد من من المعايير.

وقرر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عقد جلسة طارئة للهيئة العليا الأربعاء القادم الساعة الثالثة عصرا لانتخاب نائب لرئيس الحزب في المقعد الشاعر وانتخاب رئيس للهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب.

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