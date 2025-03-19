الأربعاء 19 مارس 2025
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سياسة

رئيس الوفد: تكريم المزارعين هو الاحتفال الرسمي للحزب هذا العام (صور)

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، فيتو

رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد باللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية الذي تواجد اليوم لتكريم الفلاحين والمزارعين المتميزين من أبناء المحافظة لتميزهم، وذلك خلال احتفالية اقامها حزب الوفد بالدقهلية برعاية النائب طارق عبد العزيز.

احتفالية حزب الوفد بالدقهلية 

 

واكد رئيس الوفد أن احتفالية اليوم ليست مجرد افطار ولكن هي الاحتفالية الرسمية للحزب لهذا العام وكان القرار هو الاحتفال خارج  القاهرة حتى نكون وسط اهالينا وسوف اقدم ثلاث رسائل مهمه الرسالة الاولي نحن في حفل فطار تحت رعاية النائب طارق عبد العزيز والرسالة الثانية هي تكريم المزارعين المتميزين والرسالة الثالثة هي رسالة سياسية سوف تصل وسوف يتم درستها  تدعو للتجمع  في حب الوطن وتكريم أبنائه المتميزين.

وأكد أن حزب الوفد هو حزب الامة المصرية بعنصريها المسلمين والمسحيين، والدستور في المادة الاولي أكد ان مصر دولة ذات سيادة تقوم على المواطنة وسيادة القانون والدستور، مؤكدا أن جميع المواطنون أمام القانون سواء لا يوجد بينهم أي فارق ومتساوون في الحقوق والوجبات ولم يميز الدستور مواطن عن مواطن آخر بسبب اللون او الدين او العرق او الجنس او اللغة او الانتماء السياسي أو الاعاقة.

وتابع رئيس الوفد: "الرسالة السياسية التي اريد ان تصل اليوم خاصة ونحن على اعتاب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أنه حان الوقت والغمة رفعت عن مصر وتم القضاء على الارهاب وتنعم مصر الان بالامن  وبعد ١٢ عاما من انتخابنا للرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن ننعم بالامن والامان والاستقرار.. وان الاوان ان نعود للقانون العام والدستور مرة اخري والامر يجب ان يكون مفتوح للعمال والفلاحيين وجميع الفئات المصرية وانا تعلمت من هذه  الارض وحريص على ان يكون لديا ارض ازرعها ولا تميز. الكل مواطنون ويجب ان تكون القواعد العامة تسمح للجميع بان يشارك ويرفع الحواجز ونحن في مجتمع مفتوح الكل فيه يعمل وهذا امر ايجابي.

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