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محافظات

مصرع طالبين أسفل عجلات القطار في الغربية

مصرع طالبين بالثانوية
مصرع طالبين بالثانوية العامة أسفل عجلات قطار  طنطا ـ المحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا أليمًا أسفر عن مصرع طالبين في مرحلة الثانوية العامة، وذلك إثر اصطدام قطار بهما أمام مركز الكبد.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع كلا من “ي. م ج”، و"م. س. م" مصرعهما في الحال، بعدما حاولا عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار، دون الانتباه إلى قدومه.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى المحلة العام، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفنهما.

وأفاد الأهالي أن الحادث وقع في لحظة خاطفة، وسط حالة من الذهول والحزن التي خيمت على المنطقة بأكملها.

وتتابع الجهات الأمنية بـ  محافظة الغربية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من هيئة السكة الحديد بشأن الواقعة.

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