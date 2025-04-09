مصرع طالبين أسفل عجلات القطار في الغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا أليمًا أسفر عن مصرع طالبين في مرحلة الثانوية العامة، وذلك إثر اصطدام قطار بهما أمام مركز الكبد.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع كلا من “ي. م ج”، و"م. س. م" مصرعهما في الحال، بعدما حاولا عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار، دون الانتباه إلى قدومه.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى المحلة العام، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفنهما.

وأفاد الأهالي أن الحادث وقع في لحظة خاطفة، وسط حالة من الذهول والحزن التي خيمت على المنطقة بأكملها.

وتتابع الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من هيئة السكة الحديد بشأن الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.