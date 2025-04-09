الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

سلاح ناري يقود عاطلا للسجن المشدد 6 سنوات بأطفيح

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات بحق متهم عاطل عن العمل، وذلك لإدانته بحيازة سلاح ناري بمنطقة أطفيح، بغرض الاتجار.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م. م" تهمة حيازة سلاح ناري دون الحصول على التصاريح القانونية، بقصد بيعه والاتجار به.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بمركز شرطة أطفيح معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بحيازة سلاح ناري بقصد بيعه، وبعد إجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات.

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، حيث تم العثور داخل منزله على السلاح الناري، وبمواجهته، أقر بحيازته للسلاح بهدف الاتجار. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي استكملت التحقيقات، وأحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

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