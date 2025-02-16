الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بأطفيح

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق بمنطقة أطفيح.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى إطفيح، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

 

وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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