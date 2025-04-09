منتخب مصر يقترب من مواجهة جزر القمر وكينيا بمعسكر يونيو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مسئولي اتحاد الكرة، حصلوا على موافقة منتخب جزر القمر، من أجل خوض مباراة ودية أمام منتخب مصر خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو المقبل

ودية ثانية أمام منتخب كينيا

أضاف المصدر، أن اتحاد الكرة تلقى موافقة مبدئية أيضا، من منتخب كينيا بالحضور إلى القاهرة وخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب مصر بأجندة يونيو، ولكن الجانب الكيني طلب تحمل اتحاد الكرة المصري قيمة تذاكر الطيران، وهو ما تم رفضه من جانب مسئولي الجبلاية، بعدما عرضوا تحمل فاتورة إقامة البعثة الكينية فقط بالقاهرة والانتقالات على أن يتحمل الاتحاد الكيني قيمة تذاكر الطيران، وينتظر إنهاء هذه الخلافات خلال الأيام القليلة القادمة.

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة هاني أبو ريدة على برنامج منتخب مصر الأول، خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل، الذي قدمه الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن.

منتخب جزر القمر، فيتو

اتحاد الكرة يوافق على برنامج منتخب مصر

ومن المقرر، أن يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكرا تدريبيا مغلقا خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو المقبل، على أن يتخلله خوض مباراتين وديتين، يتحدد طرفيهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

غياب لاعبي الأهلي عن معسكر الفراعنة

وتأكد غياب جميع لاعبي الأهلي الدوليين عن معسكر الفراعنة في يونيو المقبل، بسبب ارتباطهم بخوض مباريات ناديهم في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة

علاء عبد العزيز رئيسا لبعثة منتخب النسائية للصالات

وخلال اجتماعه اليوم قرر مجلس الجبلاية، تكليف الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للصالات.

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