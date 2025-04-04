الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

موعد معسكر منتخب مصر المقبل لخوض وديتين

منتخب مصر
منتخب مصر

 استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في الثاني من يونيو المقبل، والأقرب أن يكون تجمع المنتخب فى استاد القاهرة ويتخلله مباراتين وديتين.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شيء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

احتل منتخب مصر المركز 32 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر يوم الخميس عن شهر أبريل الجاري.

وواصل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم الأخير 2022 تصدر التصنيف العالمي للمنتخبات.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، في حصد 6 نقاط ثمينة خلال مباراتيه الأخيرتين أمام إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا وسيراليون

وحقق منتخب مصر الوطني فوزا مستحقا على إثيوبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما يوم 21 مارس الجاري على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء المغربية، قبل أن يتخطى منتخب سيراليون بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة. 

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