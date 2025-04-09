طبيبة تغذية تحذر المصريين من شرب الشاي بعد الغداء

حذرت الدكتورة دعاء جنينة، أستاذ التغذية العلاجية ورئيس رابطة أطباء التغذية العلاجية من عادة خاطئة عند المصريين وهى شرب الشاي بعد الغداء حيث يمنع امتصاص الحديد بالجسم في حالة تناول اي اكلات تحتوي علي حديد فضلا عن أنه سبب في زيادة معدلات الإصابة بالأنيميا.

عوامل متعددة لزيادة معدلات الإصابة بفقر الدم

وأوضحت أستاذ التغذية العلاجية في تصريحات خاصة ل"فيتو" ان هناك عوامل متعددة لزيادة معدلات الإصابة بفقر الدم

أشارت إلى أن أكثر فئة عرضة لفقر الدم هي السيدات في عمر الحمل والرضاعة والأطفال.



أوضحت لـ"فيتو" وجود برامج للسيدات من وزارة الصحة توفر كبسولات الحديد مجانا بوحدات الرعاية الصحية نظرا لانهم اكثر المصابين بالأنيميا وفقر الدم ولكن هؤلاء السيدات لا يحصلن على كبسولات الحديد ويصرفونها ثم لا ياخذونها مشيرة الى ان نسبة الرجال المصابين بالأنيميا اقل من السيدات.



واكدت ضرورة وجود تثقيف غذائي للاكل الذي يحتوي على الحديد وتجنب الاكلات التى تعيق امتصاص الحديد لذا يجب زيادة الوعي بان المصادر الحيوانية اعلي امتصاص من المصادر النباتية ويجب عند تناول المصادر النباتية للحديد أخذ فيتامين سي لتحسين امتصاص الحديد بالجسم.



وأشارت أن السلوك الغذائي للمصريين سيء لوجود مفاهيم خاطئة حول نظام الأكل والأكلات التى تحتوي على الحديد

وأوضحت أنه ليس شرطا تناول كميات كبيرة من اللحوم للحصول على الحديد ولكن طريقة الاكل الصحيحة تفيد مد الجسم بالحديد



طرق اكل خاطئة

أوضحت أن فقر الدم أو نقص الحديد نتيجة طرق اكل خاطئة بالإضافة الى الاسباب الجينية تجعل الاسان اكثر استعدادا للاصابة بفقر الدم.

والشاي مشروب يفضله ملايين الأشخاص وله آثار جانبية حيث يحتوي علي مادة الكافيين التي تسبب القلق والتوتر وقلة النوم.

كما حذرت الدراسات الطبية من أن الشاي يمكن أن يسبب الاضطرابات في الجهاز الهضمي وارتجاع المريء

ويحتوي الشاي علي مركبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم ويسبب في الإصابة بفقر الدم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.